Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesini içeren Kanun Teklifi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tartışma yaratan 8 madde geri çekilerek yasalaştı. Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılan değişiklikle 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açıldı. Tekliften çıkarılan düzenlemeler arasında, toplumsal muhalefetin bastırılmak istendiği gerekçesiyle eleştirilen madde ile BTK’ye mahkeme kararı olmaksızın içerikten çıkarma olanağı tanıyan madde de yer aldı.

KAÇ KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK?

Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıvermeye dahil oldu. Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açıldı. Karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderildi ve tahliyeler in sabaha karşı başlaması bekleniyor.