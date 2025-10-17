Olay, 19 Mayıs 2024 günü saat 22.00 sıralarında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. Oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bulut, bu sırada şişede bulunan benzini kadının üzerine döküp, ateşe verdi. Hanife Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da İzmir Bozyaka Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, kurtarılamadı.

'SİZİ ÖLDÜRÜM, ANNENİZE YAPTIĞIMI SİZ DE YAPARIM'

Gözaltına alınıp, tutuklanan Hasan Bulut hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin, olay sonrası tanık olan Hanife Yılmaz’ın çocukları Halil A. ve Ceren A.'yı kimseye söylememeleri için 'Sizi öldürürüm, annenize yaptığımı size de yaparım. Benim markete gittiğimi söyleyin, benim yaptığımı söylemeyin' şeklinde söylemlerde bulunarak tehdit ettiği belirtildi. Bulut'un ilk ifadesinde, olay sırasında markette olduğunu, bağırma sesleri üzerine döndüğünde ambulansın geldiğini, eşinin yanmış olduğunu gördüğünü belirttiği, ikinci ifadesinde eşinin kendi üzerine benzin döküp, çakmak ile ateşe vermek suretiyle kendini yaktığını iddia ederek, çelişkili beyanlarda bulunduğu da iddianamede anlatıldı.

'HERHANGİ BİR YARA ALMAMIŞ OLMASI, HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

İddianamede, Hasan Bulut'un yanında yanan bir kişiye müdahale ederken herhangi bir yara almamış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döktüğü, çakmakla ateşe vererek yaraladığı yer aldı. Bulut'un Hanife Yılmaz'ı yakarak öldürme şeklinde meydana gelen eyleminde, yöntem itibarıyla canavarca his kastıyla hareket ettiği, kişide acıma duygusu olmaksızın, herhangi bir neden olmadan sırf öldürmüş olmak için öldürmek veya zevk almak için öldürdüğünün değerlendirildiği belirtildi. Şüphelinin, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediği toplanan tüm delillerden anlaşıldığı da iddianamede ifade edilerek, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Hasan Bulut'un yargılandığı davanın 7’nci duruşması Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bulut, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, Hanife Yılmaz'ın yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

Son savunmasını yapan sanık Hasan Bulut, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtip, "Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, dosyada incelenecek başka bir husus kalmadığına karar vererek, sanık Bulut'u, kadına karşı kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. (DHA)