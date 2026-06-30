İran, eski dini lider Ali Hamaney’in 9 Temmuz’da Meşhed’de düzenlenecek cenaze töreni öncesi güvenlik önlemlerini artırdı.

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, tören hazırlıkları kapsamında ülkenin büyük şehirlerinde kontrol noktaları ve güvenlik tarama merkezleri kuruldu. Güvenlik güçlerinin özellikle şehir girişleri, tören güzergahları ve kalabalık alanlarda yoğun denetim yapacağı aktarıldı.

İranlı yetkililerin, cenaze törenleri boyunca çok yüksek katılım beklediği ifade edildi. Bazı kaynaklarda törenlere katılımın 35 milyona kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Hamaney için düzenlenecek törenlerin Tahran ve Kum’un ardından Meşhed’de tamamlanması, cenazenin ise İmam Rıza Türbesi’ne defnedilmesi bekleniyor.