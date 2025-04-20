Adana’nın Çukurova ilçesinde halı saha maçında fenalaşan 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Nisan akşamı saat 21.00 civarında Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte katıldığı futbol maçında aniden fenalaştı. Karşılaşmanın devam ettiği sırada bir anda yere yığılan Bakırhan'ı gören arkadaşları, ilk etapta yorgunluk nedeniyle yere uzandığını zannetti. Ancak uzun süre hareketsiz kaldığını fark edince endişelenerek hemen yanına koştular.

Durumun ciddiyetini anlayan sporcular, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, saha içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Durumu kritik olan Bakırhan, acil olarak Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan kontrollerde Hasan Bakırhan’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hasan Bakırhan’ın vefatı, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere tüm mahalleyi yasa boğdu. Talihsiz adamın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, Hasan Bakırhan’ın yere yığıldığı anlar ile arkadaşlarının yaşadığı panik ve sağlık ekiplerinin müdahalesi, halı sahaya ait güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.