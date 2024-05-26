TFF 3. Lig'e hangi takımlar yükseldi ?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alacak olan 12 BAL takımı şöyle:
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Çorluspor 1947, Nilüfer Belediye FK, Tire 2021 FK, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Smart Holding AŞ Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, T. Metal 1963
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.