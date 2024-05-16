Turkcell'den engelli bireylere destek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için çalışmalarını sürdüren Turkcell, "Engelsiz Mağazalar" projesi ile Türkiye'de 100 Turkcell mağazasında tam donanımla herkes için erişilebilir hizmet sunuyor.

Engelsiz mağazalarda görme engelliler için hissedilebilir zemin ve Braille etiketleme yer alırken, "Hayal Ortağım" uygulaması üzerinden de mağaza içi alanlarda navigasyon teknolojisi bulunuyor. İşitme engellilere özel işaret diliyle hizmet verilirken, görüntülü çağrı merkezi çalışanları mağaza çalışanlarının tabletlerinden hızlıca bağlanarak işitme engelli müşterilere destek oluyor.

Bedensel engellileri de düşünen engelsiz mağazalarda, akülü tekerlekli sandalye kullananlar için mağaza girişinde rampa, şarj noktası, ergonomik kasa ve akıllı destek üniteleri gibi çözümler yer alıyor. Engelsiz mağazalarda sosyal desteğe ihtiyaç duyanlar için farklı sosyal destek indirimleri ve kampanyalar da yürütülüyor.

Açıklamaya göre Turkcell, 2012'den bu yana görme engellilere özel geliştirdiği "Hayal Ortağım" uygulamasıyla sesli kitaplardan film festivallerine, tiyatrolara kadar hayatın her alanında görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Hayal Ortağım ile görme engelli kullanıcılar güncel haber, köşe yazısı, sesli kitap, eğitim gibi içeriklere ulaşıyor, Turkcell mağazaları, AVM'ler, üniversiteler gibi kapalı alanlarda navigasyon teknolojisinden yararlanıyor, sinema salonları ve dijital platformlarda yayınlanan filmler için anlık sesli betimleme teknolojisinden faydalanıyor.

Bu uygulama ile 2023'te 54 film sesli betimleme yoluyla görme engellilere ulaştı, FilmEkimi ve Engelsiz Filmler Festivali de erişilebilir oldu. Filmlerin yanı sıra, "Peter Pan ve Varolmayan Ülke", "Şehirde Kimse Yokken", "Kusursuz Dünya Müzikali" ve "Aşık Shakespeare" gibi tiyatro oyunları da canlı betimlemeyle görme engelli sanatseverlerle buluştu.

TV+'ta "Engelleri Aşan Filmler" kategorisi

TV+'ta da 2019'dan bu yana devam eden "Engelleri Aşan Filmler" kategorisi her yıl yeni içeriklerle devam ediyor.

Görme ve işitme engelli izleyicilerin platformdan eşit şekilde yararlanması amacıyla filmlere ve dizilere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri ekleniyor. TV+'ta bu yıl "Türk Dedektif", "Doğu", "Masum", "Yeşilçam", "Alef" ve "7Yüz" dizilerine de sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı yapıldı.

Turkcell, engelli müşterilerine en iyi deneyimi sunmak için uçtan uca yeniliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda işitme engelli müşteriler, "Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri"ne ulaşarak, haftanın her günü 10:00 - 01:45 saatlerinde işaret diliyle görüntülü hizmet alabiliyor.

Aynı zamanda Turkcell, tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirdiği Turkcell Asistan ile engelli müşterilerinin yanında oluyor. Dijital Turkcell Asistan (Chatbot), işitme veya görme engelli müşterilerin durumunu otomatik olarak tanıyarak, uygun hizmetlere kolayca erişim sağlayacak insan desteği sağlıyor. Örneğin, işitme engelli müşteriler doğrudan dijital uygulama üzerinden görüntülü çağrı merkezine yönlendirilirken, görme engelli müşteriler doğrudan telefonla müşteri temsilcilerine bağlanıyor.

Son bir yılda, her ay ortalama 2200 görme ve işitme engelli müşteri Dijital Turkcell Asistan ile temasa geçerek ayda ortalama 4 bin kez bu hizmetlerden faydalandı. Sadece görme ve işitme engelliler değil, şehit yakınları, gaziler, fiziksel veya kısmi engelli müşteriler için de farklı seçenekler sunuluyor.

Turkcell, şimdiye kadar atıcılık, atletizm, badminton, boccia, tekerlekli sandalye basketbol, bilek güreşi, curling, eskrim, halter, kayak, masa tenisi, okçuluk, oturarak voleybol, triatlon, tekerlekli sandalye dans, tekerlekli sandalye tenis, yelken ve yüzmede spora ve sporculara destek oldu. Turkcell, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri'nde gerçekleşecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edecek sporcuların yanında olacak.