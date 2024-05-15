Tarih düşmanıyız!

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Sümela Manastırı, 1600 yıllık tarihiyle turistlerin ilgi odağı olmaya devam ederken, son zamanlarda manastırın duvarlarındaki tarihi tasvirlerin durumu pes dedirtti.
Manastırın duvarlarındaki tarihi freskler, zaman içinde zarar görmüş ve birçok bölümü tahrip olmuş durumda. Manastırın duvarlarına yazılan isimler ve karalamalar da tarihî esere verilen zararı gösteriyor. Bu durum, tarih ve kültür mirasına duyarsızlığımızı bir kez daha ortaya koydu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.