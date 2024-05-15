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Tarih düşmanıyız!

Trabzon'un Maçka ilçesindeki 1600 yıllık Sümela Manastırı'nda yer alan tasvirlerin son hali pes dedirtti.

Tarih düşmanıyız! mask

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Sümela Manastırı, 1600 yıllık tarihiyle turistlerin ilgi odağı olmaya devam ederken, son zamanlarda manastırın duvarlarındaki tarihi tasvirlerin durumu pes dedirtti.

Manastırın duvarlarındaki tarihi freskler, zaman içinde zarar görmüş ve birçok bölümü tahrip olmuş durumda. Manastırın duvarlarına yazılan isimler ve karalamalar da tarihî esere verilen zararı gösteriyor. Bu durum, tarih ve kültür mirasına duyarsızlığımızı bir kez daha ortaya koydu.

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15 May 2024 - 09:01 Trabzon- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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