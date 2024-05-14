- Spor

Cihan Arman unutulmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya platformundan Cihan Arman'ı andı.

Cihan Arman unutulmadı mask

Fenerbahçe Spor Kulübü,  sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzun yıllar kulübümüze hizmet etmiş, maçlarda giydiği sarı kazakla "Sarı Kanarya" sembolünün çıkış noktası olmuş "Uçan Kaleci"miz,  Türk futbol efsanesi Cihat Arman’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

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14 May 2024 - 13:07 - Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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