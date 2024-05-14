Cihan Arman unutulmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Uzun yıllar kulübümüze hizmet etmiş, maçlarda giydiği sarı kazakla "Sarı Kanarya" sembolünün çıkış noktası olmuş "Uçan Kaleci"miz, Türk futbol efsanesi Cihat Arman’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."
Uzun yıllar kulübümüze hizmet etmiş, maçlarda giydiği sarı kazakla "Sarı Kanarya" sembolünün çıkış noktası olmuş "Uçan Kaleci"miz, Türk futbol efsanesi Cihat Arman’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/vGOP6Rz1d9
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 14, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.