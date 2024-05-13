Basketbol Süper Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren; Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas, Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom play-off oynamaya hak kazandı. İki galibiyet alan takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final eşleşmeleri 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Anadolu Efes - Türk Telekom
Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor
Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Belediye Spor
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.