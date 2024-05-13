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Basketbol Süper Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belirlendi.

Basketbol Süper Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu mask

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren; Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas, Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom play-off oynamaya hak kazandı. İki galibiyet alan takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final eşleşmeleri 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Anadolu Efes - Türk Telekom

Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor

Beşiktaş Emlakjet - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas

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13 May 2024 - 21:29 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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