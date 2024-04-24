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Seyir halindeki taksi yandı

Fatih'te seyir halindeki takside çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen taksi, yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki taksi yandı
Seyir halindeki taksi yandı
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Fatih'te seyir halinde olan takside çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TFN 28 plakalı taksi, Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde ilerlediği sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi. Bu sırada şoför, alev alev yanan taksiyi durdurup aşağı inerken, alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürürken yangın sonrası taksi kullanılamaz hale geldi. Taksi çekici yardımıyla otoparka çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, taksinin alev aldığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yangın tüpleriyle alevlere müdahale ettiği görülüyor.

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24 Nis 2024 - 05:00 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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