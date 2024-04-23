Atatürk yapay zeka ile çocuklara seslendi

Bahçeşehir Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı reklam filminde 'Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız her an keşke onun sesini duyabilsek' dileğinden yola çıkarak 'Peki, Atatürk bugün yaşasaydı öğrencilerine ne söylerdi?' sorusuna yanıt aradı. Filmde, yapay zekâ yardımıyla Atatürk'ün sesinden bugünün çocuklarına, "Ben, gerek kalplerinizde ve gerek fikirlerinizde ilelebet yanınızdayım. Size olan güvenim tamdır. Cumhuriyeti ileriye taşımak için çok çalışacak neferlerimiz sizlersiniz" mesajı verildi.
'Sesini Her Duyduğumuzda' filminin oyuncu kadrosunda Bahçeşehir Koleji'nin drama öğrencileri ve drama öğretmeni yer alırken, kutlama metni ise usta oyuncu Bahtiyar Engin tarafından seslendirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.