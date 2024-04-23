Yeni saç stili gündem oldu!

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir parçası olan ve bu yıl 12. kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne alan Murat Boz, müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede sevilen şarkılarını seslendiren ve O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olan Murat Boz'un yeni saç stili, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının konserden sonra paylaştığı pozlar, takipçileri arasında merak uyandırdı ve Boz'un yeni saç stiliyle ilgili yorumlar yapıldı. Murat Boz'un saçlarına dair yapılan yorumlar arasında "Abi bu saç ne?", "Gerçek mi bu?", "Neden kestin saçlarını abi?", "Murda Boz", "Ya abim hiç mi dostun yok senin?" gibi ifadeler dikkat çekti.