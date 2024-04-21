MEB'den nakil işlemlerine güncelleme

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Tokat'ta çocuğunun naklini özel okuldan evinin yakınındaki devlet okuluna aldıramayan velinin başvurusu sonrası Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi. Bakanlık, nakil işlemlerinde politika güncellemesine gidileceğini bildirdi.

Tokat'ta yaşayan bir veli, KDK'ya başvurarak, 2023 Ocak ayında evinin yakındaki ortaokula, özel okulda okuyan çocuğu için nakil başvurusunda bulunduğunu, önce talebin kabul edileceğinin sözlü olarak bildirildiğini belirtti. Başvurucu veli, çocuğunun özel okulda olması nedeniyle nakil işlem talebinin MEB sisteminden veli tarafından yapılamadığını vurguladı. Veli, nakil talebinin özel okul tarafından yapılabildiğini hatırlatıp, çocuğunun 2023/2024 yılında başka bir okulda öğrenime devam edeceğini özel okula bildirdiğini kaydetti.

'İHMALLER ARAŞTIRILSIN' TALEBİ

Bu sırada ilgili ortaokula giden veli, kayıt işlemini başlatmak istediğini ancak okul müdürü tarafından kontenjanın dolduğu gerekçesiyle geri çevrildiğini söyledi. Veli, çocuğunun 6 aydır nakil için sırada beklediğini, bu süre içinde okul idaresi tarafından nakil talebinin yapılacağının tarafına iletildiğini, bu nedenle özel okulda kayıt yenilemediğini ve erken kayıt indirimi ile daha önceden kazandığı indirimlerden yararlanmadığını belirtti. Mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını bildiren veli, söz konusu ihmalin araştırılmasını istedi.

'PROSEDÜR AÇIKÇA ORTAYA KONMALI'

Başvuruyu alan KDK, mağduriyetin asıl nedeninin nakil işlem prosedürün bilinmemesinden kaynaklandığını belirledi. KDK, nakil işlemi yapmak isteyen velilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin açıkça ortaya konulmadığına dikkati çekti. İnceleme sonucunda KDK, okul nakil işlemlerine ilişkin prosedürün kamuoyunun erişimine açık ve kolayca ulaşılabilir olmasını sağlayacak idari uygulamayı kuvvetlendirici birtakım önlemler alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi. MEB de nakil işlemlerinde politika güncellemesine gidileceğini bildirdi.