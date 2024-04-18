Golf dondurma İsrail malı mı, sahibi kim?

Golf Dondurma, 2003 yılında Bursa'daki fabrikasında üretime başlamış bir marka olarak tanınıyor. Ancak Golf Dondurma'nın İsrail malı olup olmadığı ve sahibi kim olduğu gibi sorular da merak konusu haline gelmiş ve araştırılmaktadır. Peki Golf Dondurmaları İsrail malı mı?

2004 yılında Schöller'in yerine üretime başlayan Golf Dondurma, 2016'da Natura Gıda'ya satılmıştır. Dolayısıyla, Golf Dondurma'nın İsrail malı olmadığı belirtilmiştir. Şu anda Golf Dondurma'nın sahibi Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bilinmektedir.

Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklık yapısı şu şekildedir: Turkven Girişim Sermayesi Şirketi ve Ünlü & Co'nun oluşturduğu Ice Cream Investment BV %55, MKS Marmara Entegre Kimya San. A.Ş. %18,75, Yıldız Holding A.Ş. %15,38 ve geri kalan %10,88'i ise gerçek kişiler oluşturmaktadır.

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