16 Nis 2024 - 14:05- Yaşam G:

Atatürk'e Hindistan'dan gelen özel halı ve 101 numaralı oda

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve modern Türkiye'nin öncüsü olarak tarihe geçti. Onun liderliği ve vizyonu dünya çapında saygınlık kazandı. Bu saygı ve hayranlık, farklı ülkelerden gelen özel hediyelerle de ifade edildi. İşte o özel hediyelerden biri olan Hindistan'dan gelen halının ve 101 numaralı odanın hikayesi.

Atatürk'e Hindistan'dan gelen özel halı ve 101 numaralı oda mask
Atatürk'e Hindistan'dan gelen özel halı ve 101 numaralı oda
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PERA PALACE 101 NUMARALI ODA VE ATATÜRK!

İstanbul'un tarihi Pera Palace Hotel’i, Birinci Dünya Savaşı sırasında stratejik bir merkez haline geldi. İşgal altındaki İstanbul'da, müttefik devletlerin kuvvet komutanları burada konaklayarak önemli kararlar aldılar. Ancak otelin en ilginç konuklarından biri, Çanakkale Savaşları'nın kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk oldu.

Mustafa Kemal Atatürk savaşın yorgunluğunu atmak ve stratejilerini belirlemek için sık sık Pera Palace Hotel’e gelirdi. Özellikle 101 numaralı odada konaklaması, Türk milletinin kaderini değiştirecek olaylara ev sahipliği yapacak önemli kararların alındığı yer haline geldi.

101 numaralı oda, Mustafa Kemal'in vatanseverlikle dolu uykusuz gecelerinde Türkiye'nin geleceği için önemli fikirlerin doğduğu yerdi. İşte bu odada, Cumhuriyet fikri de şekillenmeye başladı. Mustafa Kemal, burada ülkenin yönetim ve geleceği hakkında kritik toplantılar düzenler, özel görüşmelerini gerçekleştirirdi.

Atatürk'e Hindistan'dan gelen özel halı ve 101 numaralı oda

ATATÜRK'E HİNDİSTANDAN GELEN ÖZEL HALI!

Öte yandan, Cumhuriyet’in ilanından sonra da Atatürk, yurt dışından gelen konuklarını Dolmabahçe Sarayı’nın yanı sıra 101 numaralı odada kabul etmeye devam eder. 1929 yılına gelindiğinde ise kimliği meçhul bir Hint mihracesi, Atatürk ile görüşmek ister. Rivayete göre görüşme talebine olumlu yanıt alan mihrace, Atatürk’e özel bir hediye vermek ister. Bu hediyeyi hazırlamakla görevlendirilen mihracenin kahini, ipek dokuma bir halı tercih eder ve görüşmenin sonunda bu halı Atatürk’e hediye edilir.

Daha sonra bu halı, Atatürk’ün İstanbul’daki evi haline gelen Pera Palace Hotel’in 101 numaralı odasına gönderilir. Odadaki yerini sessizce koruyan bu sıradan hediye, 1938 yılında bir gizeme dönüşür.

Atatürk'e Hindistan'dan gelen özel halı ve 101 numaralı oda

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16 Nis 2024 - 14:05 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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