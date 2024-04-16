Atatürk'e Hindistan'dan gelen özel halı ve 101 numaralı oda

PERA PALACE 101 NUMARALI ODA VE ATATÜRK!

İstanbul'un tarihi Pera Palace Hotel’i, Birinci Dünya Savaşı sırasında stratejik bir merkez haline geldi. İşgal altındaki İstanbul'da, müttefik devletlerin kuvvet komutanları burada konaklayarak önemli kararlar aldılar. Ancak otelin en ilginç konuklarından biri, Çanakkale Savaşları'nın kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk oldu.

Mustafa Kemal Atatürk savaşın yorgunluğunu atmak ve stratejilerini belirlemek için sık sık Pera Palace Hotel’e gelirdi. Özellikle 101 numaralı odada konaklaması, Türk milletinin kaderini değiştirecek olaylara ev sahipliği yapacak önemli kararların alındığı yer haline geldi.

101 numaralı oda, Mustafa Kemal'in vatanseverlikle dolu uykusuz gecelerinde Türkiye'nin geleceği için önemli fikirlerin doğduğu yerdi. İşte bu odada, Cumhuriyet fikri de şekillenmeye başladı. Mustafa Kemal, burada ülkenin yönetim ve geleceği hakkında kritik toplantılar düzenler, özel görüşmelerini gerçekleştirirdi.

ATATÜRK'E HİNDİSTANDAN GELEN ÖZEL HALI!

Öte yandan, Cumhuriyet’in ilanından sonra da Atatürk, yurt dışından gelen konuklarını Dolmabahçe Sarayı’nın yanı sıra 101 numaralı odada kabul etmeye devam eder. 1929 yılına gelindiğinde ise kimliği meçhul bir Hint mihracesi, Atatürk ile görüşmek ister. Rivayete göre görüşme talebine olumlu yanıt alan mihrace, Atatürk’e özel bir hediye vermek ister. Bu hediyeyi hazırlamakla görevlendirilen mihracenin kahini, ipek dokuma bir halı tercih eder ve görüşmenin sonunda bu halı Atatürk’e hediye edilir.

Daha sonra bu halı, Atatürk’ün İstanbul’daki evi haline gelen Pera Palace Hotel’in 101 numaralı odasına gönderilir. Odadaki yerini sessizce koruyan bu sıradan hediye, 1938 yılında bir gizeme dönüşür.