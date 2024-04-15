Çalhanoğlu Rexona’nın yeni kampanya yüzü oldu

2024 yılında futbolu odağına alan marka, erkek tüketiciler için dev bir kampanya tasarladı ve dünyaca ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile kamera karşısına geçti. UEFA EURO 2024™’te kıran kırana bir mücadeleye hazırlanan yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun göz kamaştıran futbol performansıyla Rexona’nın kesintisiz koruma performansı, yenilikçi bir reklam filminde bir araya geldi

Dünya çapında yaklaşık 5 milyar kişilik kümülatif canlı izleyici çekmesi beklenen UEFA EURO 2024™’ün resmi sponsorlarından biri olan Rexona, global çapta ilgi gören bu büyük Avrupa etkinliğinin destekçilerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyor. UEFA EURO 2024™’ün yarattığı coşkuyla yeni reklam filminde başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile kamera karşısına geçen Rexona, deodorantın sağladığı kesintisiz performansa dikkat çekti. Standart futbol filmlerinin ve futbol dünyasının ötesine geçerek izleyenleri şaşırtan reklam filminde, Hakan Çalhanoğlu göz dolduran perfomansıyla adeta yer çekimine ve tere meydan okudu.

Rexona deodorant korumasının ünlü futbolcunun tüm hareketli anlarına eşlik ettiği filmde Çalhanoğlu, ter ve ıslaklığı en çok belli eden gri tişörtle birden fazla sahada boyutlar arası bir performans sergilemesine rağmen özgüveninden ödün vermedi. Rexona, başarılı futbolcunun göz dolduran performansı ile tere ve ıslaklığa karşı 72 saat kesintisiz koruma sağlayan performansını bir araya getirerek bir kez daha kesintisiz hareket kesintisiz özgüven dedi.

Hakan Çalhanoğlu’na Rexona’nın üstün performansı eşlik ediyor

Reklam filmi boyunca dünyaca ünlü futbolcunun durmayan enerjisine ve bir an olsun ara vermediği tüm hareketli anlarına, 10 senede geliştirilen patentli üstün teknolojisi sayesinde 72 saat kesintisiz koruma sağlayan Rexona sprey deodorant serisi güç katıyor. Ter kokusu ve terden kaynaklanan ıslaklığa karşı önleyici formülüyle bir ilke imza atan Rexona, kesintisiz hareket kesintisiz özgüven diyerek futbolcuyu sahalar arası futbol şovunda asla yarı yolda bırakmıyor.

Standartların futbol dünyasının dışında boyutlar arası bir performans

Her saniyesi mücadeleyle dolu reklam filminde dünyaca ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, alışılmışın dışında bir sahada boy gösteriyor. Her bir tarafı futbol sahaları ile çevrili kare prizma sahada boyutlar arası mücadele veren Hakan Çalhanoğlu, rakipleri karşısında üstün bir futbol performansı sergiliyor. Rexona’nın kesintisiz koruması sayesinde mücadelesi boyunca ter ve ıslaklık sorunu yaşamadan, özgüvenle attığı şutlarla takımını başarıya götürüyor. Özel çekim teknikleriyle hazırlanan reklam filmine, aksiyon filmlerinde kullanılan ekipmanlarla donatılmış dev bir stüdyo eşlik ediyor. Sahnelerin tamamında bluebox kullanılmasının yanı sıra, 360 derece kamera kullanımıyla seyircilere daha geniş bir perspektif sunuluyor. Post prodüksiyon sürecinin tamamının CGI teknolojisiyle hazırlandığı reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Lionel Messi'den Christiano Ronaldo'ya, Kobe Bryant'tan David Beckham'a kadar pek çok ünlü sporcuyla çalışan tecrübeli isim Marco Grandia oturuyor.

Reklam Filmi Linki

Künye:

Reklamveren: Unilever / Rexona

Reklamveren Yetkilileri: Eser Lapanta, Revna Tever Serintürk, Emirhan Arslan, Dilara Akbayrak

Reklam Ajansı: PUNCH BBDO

CCO: Ali Musa Paça

CSO: Yelda Aktuna

Genel Müdür Yardımcıları: Gülin Erdoğan, Koray Öztürk

Yönetici Kreatif Direktör: Erçin Sadıkoğlu

Kreatif Direktör: Tolga Özbakır

Müşteri Grup Direktörü: Aylin Acar

Kreatif Ekip Lideri: Burcu Gizem Özkök

Reklam Yazarı: Kahraman Berk Özgül, Merve Çalışkan, Utku Körk

Sanat Yönetmeni: Emre Eryücel

Strateji: Aysu Abdula

Ajans Prodüktörleri: Nurcan Habip Gök, Begüm Kaptanoğlu

Marka Süpervizörü: Özge Mandacıoğlu

Marka Temsilcisi: Simay Tekin

Grafik Tasarım: Ozan Küme

Yapımevi: Depo Film

Yönetmen: Marco Grandia

Görüntü Yönetmeni: Rutger Storm

Yapımevi Prodüktörleri: Ender Sevim, Melisa Divanoğlu, Yağmur Yıldız

Post Prodüksiyon Şirketi: İmaj

Lead Compositing Artist: Burak Balkan

Markanın Ünlü Yönetimi Ajansı: Portal Rights Management

Sporcu Yönetimi: Unique Sports Group

Müzik: Jingle Jackson

Medya Ajansı: PHD Media Turkey

PR Ajansı: PR House İletişim ve Danışmanlık

Rexona Hakkında

Rexona deodorantları ve ter önleyici ürünler, herkesin daha fazla hareket etmesi için insanlarda özgüven uyandırmak üzere tasarlandı. Ter hakkında daha fazla bilgi edinmeyi önceliği haline getiren Rexona, bu yolda edindiği tüm tecrübeyi herkesi hareket etmeye teşvik etmek adına inovatif ürünler geliştirmek üzere kullanıyor. Harekete teşvik etmeyi odağına alan bir marka olarak Rexona, hareketin herkesi daha iyi hissettirme gücüne her zaman inanıyor. Ancak herkesin hareket konusunda eşit fırsatlara sahip olmadığını farkında olan marka, tam da bu nedenle herkesin hareket etme özgürlüğüne sahip olmasını sağlama ve hareketin gücüyle gençlerin hayatlarını dönüştürme taahhüdünde bulunuyor.