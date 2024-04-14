Davutoğlu: Türkiye Küresel Barış için uğraşmalı"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran- İsrail arasında çıkan savaş hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Davutoğlu'nun açıklaması şöyle: İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliğine yaptığı saldırı ve bu gece İran’ın İHAlarla yaptığı misilleme ile bölgede tırmanan gerilim konusunda atılması gereken acil adımlar:

1. Ankara’da 24 saat görev yapacak -başta Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve MİT olmak üzere- kurumlar arası bir kriz masası oluşturulmalıdır.

2. İsrail ile İran arasındaki gerilimin kaynağının Gazze’deki soykırım olduğu gerçeği çıkış noktası olmalıdır.

3. Bu bağlamda, ABD ile en üst düzeyde -tercihen doğrudan liderler arasında- acilen temas kurularak Gazze’de ateşkes sağlanmadıkça bölgesel savaş riskinin tırmanmakta olduğu vurgulanmalı ve ABD’den Gazze’de derhal ateşkes için İsrail’e baskı yapması talebinde bulunmalıdır.

4. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanının ABD ziyaretinin zamanlama açısından önem taşıdığı aktarılarak taraflar nezdinde atılabilecek ortak adımlarla ilgili bir çalışma başlatılması talebinde bulunulmalıdır. Gazze’de soykırım devam ederken yapılacak bu ziyaretin başarısının bir ateşkes çabasına bağlı olduğu vurgulanmalıdır. 5. ABD’ye başta İncirlik olmak üzere Türkiye’deki üslerin bölgedeki bir savaşta kullanılamayacağı bildirilmelidir. 6. Krizin ilk anından itibaren vurguladığımız gibi Türk hava sahası İsrail’e giden bütün uçuşlara kapatılmalıdır.

7. İran ile karşılıklı saygıya dayalı komşuluk ilişkisinin bir gereği olarak Türkiye’yi etkileyebilecek gelişmeler konusu başta olmak üzere süreçle ilgili istişari kanallar işletilmelidir.

8. Komşu ülkeler olarak krizden doğrudan etkilenecek ülkelerin başında gelen Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Lübnan ile ikili kriz koordinasyon mekanizmaları kurulmalıdır. Suriye ile de güvenlik ve istihbarat kanalları açık tutulmalıdır.

9. Gerilimin Körfeze yayılması ihtimaline karşı başta Katar olmak üzere Körfez ülkeleri ile yakın istişari temaslar gerçekleştirilmeli ve KİK nezdinde girişimde bulunulmalıdır.

10. Doğrudan temaslar için Dışişleri Bakanı düzeyinde acil bir bölge turu gerçekleştirilmelidir.

11. İsrail ile İran arasındaki gerilimin artması ihtimali üzerine bölgedeki tek NATO üyesi ülke olarak Türkiye’nin bu durumdan etkilenmemesi için NATO’nun taraf olmaması açık bir şekilde vurgulanmalıdır. Ayrıca, Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği risklerle ilgili ihtimaliyet çalışmaları başlatılmalıdır.

12. Bölgedeki gerilimi düşürecek tek unsur olan Gazze’de acil ateşkes için BMGK’nin daimi üyeleri ile her düzeyde düzenli görüşmeler gerçekleştirilmelidir.

13. Bu bağlamda ayrıca Güney Afrika, Brezilya, İrlanda ve Norveç başta olmak Gazze soykırımı konusunda aktif tavır almış ülkelerle bir “Ateşkes Girişim Grubu” oluşturularak uluslararası kamuoyu baskısı artırılmalıdır.

14. Türkiye’nin Irak, Katar ve Somali’deki üslerinde acil güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 15. Türkiye bu süreçte hem kendi güvenlik öncelikleri ile ilgili tedbir alan, hem Filistin halkının haklı davasına desteğini sürdüren hem de bölgesel ve küresel barış için çaba gösteren bir ülke konumunu korumalıdır.

https://x.com/ahmet_davutoglu/status/1779271650686484528?s=46