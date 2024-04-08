Doğa Koleji'nden eğitim desteği imkanı

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, erken yaşta yetenek keşfi, çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine yardımcı oluyor. Bu bağlamda Doğa Koleji, 20 Nisan'da öğrencileri yeteneklerini keşfetmeye kampüslere davet ediyor.

Doğa Koleji'nin, "Geleceğin Doğa'sında yeteneğini keşfet" mottosuyla düzenlediği yetenek taraması beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, yaratıcı drama ve satranç alanlarında gerçekleştirilecek. Yetenek değerlendirmesi sonrasında öğrencilere yüzde 50'ye varan eğitim desteği sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji İlkokul Koordinatörü Mustafa Balta, eğitim programlarının anaokulundan liseye kadar öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyan programlar olduğunu belirterek, " Her öğrenci kendi potansiyeli çerçevesinde gelişim alanlarını keşfeder ve okul her öğrenci özelinde bu keşif yolculuğunda güncel zenginleştirilmiş eğitim programlarından oluşan farklı dersleriyle fırsat sunar." ifadelerini kullandı.

Balta, bir diğer önemli hususun aile ve okul arasındaki işbirliği olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Okuldaki öğretmenler, çocuğunuzun yeteneklerini tanımlamak ve geliştirmek konusunda önemli bir rol oynayabilirler. Aile olarak çocuğun ilgi alanlarına destek olmak ve onları keşfetmesine fırsat tanımak da büyük önem taşır. Doğa Koleji'nde bu süreç, çocuğun gelişimine uygun ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için dengeli bir yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilir."

Yetenek Tarama ve Değerlendirme sürecinde öğrenciler alanında uzman öğretmenlerden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Her öğrencinin bir yetenek alanında katılabileceği taramada seçilen dalda tüm kriterleri başarıyla karşılayanlara belli oranlarda eğitim desteği verilerek kayıt avantajı sağlanacak.