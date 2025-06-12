Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde, Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’nda Air India’ya ait bir yolcu uçağı kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra, havalimanına yakın Meghaninagar bölgesinde bir yerleşim alanına düştü.

Kaza, uçağın İngiltere'ye gitmek üzere havalandığı sırada, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra meydana geldi. Enkazın büyük kısmı havalimanından 2,5 kilometre uzakta, Dharpur yakınlarında olduğu yoğun dumanla birlikte tespit edildi.

Meghaninagar, Ahmedabad’ın yoğun nüfuslu bölgelerinden biri ve havalimanına yakınlığı nedeniyle uçuş rotaları üzerinde sıkça yer alıyor. Kazanın, yerleşim bölgelerini de etkileyebileceği düşünülüyor.

Can kaybı veya yaralı sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı.

YOLCU SAYISI

İngiltere'ye gitmek üzere havalanan uçakta 242 kişinin bulunduğu belirtildi. ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü