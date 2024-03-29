- Yaşam

LAV IF Design’dan Yine Ödülle Döndü

Dünyanın en büyük 5. sofra camı üreticisi LAV, dünyanın en önemli ve en eski bağımsız tasarım organizasyonu olan IF Design Awards'ta “Sofra/Pişirme ürünleri” kategorisinde Helen Bardak Serisi ile ödüle layık görüldü.

LAV IF Design’dan Yine Ödülle Döndü mask
LAV IF Design’dan Yine Ödülle Döndü
LAV IF Design’dan Yine Ödülle Döndü
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Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden IF Design Awards’un bu yılki kazananları açıklandı. 72 ülkeden yaklaşık 11 bin başvurunun yapıldığı yarışmada, LAV, Helen Bardak Serisi ile “Sofra/Pişirme Ürünleri” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Helenistik dönemin görkemli sütunlarından ilham alarak tasarlanan Helen, günümüzün modern gökdelenlerinin dinamik silüetlerine göz kırpıyor. Zamansız bir tasarıma ve şıklığa sahip Helen, farklı boylarıyla farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. İç içe geçebildiği için günümüz kompakt mutfaklarında kolayca depolanabilen Helen, her yudumda sofralara zamansız zarafeti getiriyor.

# LAV IF Design, Ödül, bir, ile, her, için

29 Mar 2024 - 03:38 - Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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