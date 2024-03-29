LAV IF Design’dan Yine Ödülle Döndü

Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden IF Design Awards’un bu yılki kazananları açıklandı. 72 ülkeden yaklaşık 11 bin başvurunun yapıldığı yarışmada, LAV, Helen Bardak Serisi ile “Sofra/Pişirme Ürünleri” kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Helenistik dönemin görkemli sütunlarından ilham alarak tasarlanan Helen, günümüzün modern gökdelenlerinin dinamik silüetlerine göz kırpıyor. Zamansız bir tasarıma ve şıklığa sahip Helen, farklı boylarıyla farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. İç içe geçebildiği için günümüz kompakt mutfaklarında kolayca depolanabilen Helen, her yudumda sofralara zamansız zarafeti getiriyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.