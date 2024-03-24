Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı öğrenci yoğunluğu

Karabük Üniversitesi, Türkiye genelinde yabancı uyruklu öğrenci sayısıyla ikinci sırada yer alıyor. Bazı bölümlerde yabancı öğrenci sayısının Türk öğrenci sayısından fazla olduğu iddia edildi.

Karabük Üniversitesi'nin eski rektörü Refik Polat'ın Afrika'daki okullar ile anlaşma yaptığı bu yüzdende Karabük Üniversitesi'nde özellikle Afrikalı öğrencilerin fazla olduğu söyleniyor. Öte yandan, Refik Polat'ın 2022 yılında verdiği özel bir röportaj 'da "5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar." dediği ortaya çıktı

Ayrıca, Karabük Üniversitesi'nin itiraf sayfalarına gelen mesajlarda Türk öğrencilerin Afrikalı öğrenciler ile cinsel birliktelik yaşadığı ve bu yüzden HPV virüsünün arttığı açıklanmıştı. Bu olay Türkiye gündemine oturdu ve sosyal medyanın mizah konusu oldu.

KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA!

Bu iddialar sonrası Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi ve iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasını Karabük Üniversitesi X hesabından paylaştı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

MİZAH BİTTİ IRKÇILIK BAŞLIYOR!

Bu hastalıkların Afrikalı öğrencilerden bulaştığı iddiası, ırkçılığa varan tepkilere neden oluyor. Kentteki farklı taraftar grupları, bu iddialarla ilgili açıklama yapmak ve yürüyüş düzenlemek için bir araya geldi. Afrikalı öğrenciler de kendilerine ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle eylem düzenleme planları yapıyor.

Bu gelişmeler, üniversite ve kentteki toplum arasında gerginlik yaratıyor. Özellikle ırkçılık ve sağlık endişeleri konularında daha sağduyulu ve yapıcı bir diyalogun kurulması önem arz ediyor.