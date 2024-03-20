Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takibin ardından 13 adrese 115 personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 gram sentetik kannabinoid, 5 tüfek, 2 tabanca, 79 sentetik hap, 5 tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca, 4 çalıntı bilgisayar, 37 çalıntı telefon, 6 çalıntı tablet, 2 çalıntı otomobil teybi, 14 bıçak, 3 çalıntı hoparlör ve 2 çalıntı keman ele geçirildi. Evlerin birinde tuvalet taşının gider borusundan uyuşturucu çıkarıldığı bildirildi. Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan şüphelilerin de olduğu 11 kişi, polis merkezine götürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.