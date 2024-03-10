- Asayiş

Mardin'de feci kaza

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, bir etkinlikten dönen öğrenci ve öğretmenleri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Mardin'de feci kaza mask
Mardin'de feci kaza
Mardin'de feci kaza
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, bir etkinlikten dönen öğrenci ve öğretmenleri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mardin- Diyarbakır karayolu, Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CTT 02 plakalı TIR, kent merkezindeki bir etkinlikten Derik ilçesine dönmekte olan öğretmen ve öğrencilerin taşındığı Hasan A. yönetimindeki 47 M 2128 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsteki 5 kişi ve araç sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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10 Mar 2024 - 05:02 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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