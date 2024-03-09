CarrefourSA Ramazan kolisi hazırladı

CarrefourSA mağazası, ramazan kolisi hazırladı. 4 farklı paket içeriği bulunan CarrefourSA ramazan kolileri, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında CarrefourSA müşterileri, sunulan bağış seçeneği ile seçili STK’lara bağış yapabiliyor.

CarrefourSA un, yağ, şeker, çay, yerli üretim bakliyat ürünleri başta olmak üzere birçok besin değeri yüksek ve ana mutfak ihtiyaçlarının içerisinde bulunduğu 4 farklı seçenekle; CarrefourSA Kart ile Klasik Ramazan kolisini 299,90 TL, Süper Ramazan kolisini 469,90 TL, Mega Ramazan kolisini 549,90 TL ve Lüks Ramazan kolisini 899,90 TL’den olacak şekilde müşterilerle buluşturuyor.

KOLİ BAĞIŞIYLA STK’LARA DESTEK

CarrefourSA, bu Ramazan'da müşterilerine çeşitli STK’lara bağış yapabilme fırsatı sunuyor. AFAD, Kızılay, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tohum Otizm Vakfı, TİDER, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Danışma Vakfı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı gibi farklı STK'lar aracılığıyla müşteriler, CarrefourSA mağazalarında ve online alışverişlerinde bağışta bulunabiliyor.