- Ekonomi

CarrefourSA Ramazan kolisi hazırladı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel hale gelen ramazan kolileri bu yıl da CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA’nın internet sitesinde satışa sunuluyor.

CarrefourSA Ramazan kolisi hazırladı mask

CarrefourSA mağazası, ramazan kolisi hazırladı. 4 farklı paket içeriği bulunan CarrefourSA ramazan kolileri, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında CarrefourSA müşterileri, sunulan bağış seçeneği ile seçili STK’lara bağış yapabiliyor.

CarrefourSA un, yağ, şeker, çay, yerli üretim bakliyat ürünleri başta olmak üzere birçok besin değeri yüksek ve ana mutfak ihtiyaçlarının içerisinde bulunduğu 4 farklı seçenekle; CarrefourSA Kart ile Klasik Ramazan kolisini 299,90 TL, Süper Ramazan kolisini 469,90 TL, Mega Ramazan kolisini 549,90 TL ve Lüks Ramazan kolisini 899,90 TL’den olacak şekilde müşterilerle buluşturuyor.

KOLİ BAĞIŞIYLA STK’LARA DESTEK

CarrefourSA, bu Ramazan'da müşterilerine çeşitli STK’lara bağış yapabilme fırsatı sunuyor. AFAD, Kızılay, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tohum Otizm Vakfı, TİDER, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Danışma Vakfı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı gibi farklı STK'lar aracılığıyla müşteriler, CarrefourSA mağazalarında ve online alışverişlerinde bağışta bulunabiliyor.

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09 Mar 2024 - 11:03 DHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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