Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Başarılara Doymuyor.

Okul Müdürü Fatih AŞKIN,
TÜBİTAK Projeleri Bizim İçin Çok Önemlidir. ÖSYM'nin derece yapan öğrencilere ek puan verdiği TÜBİTAK 2204 tek proje yarışmasıdır.
07.Mart. 2024 yılında Bölge Finalinde okulumuz, Bölge 3'üncüsü olmuştur.
AŞKIN, bu başarının sırrını şöyle anlattı.
Sene Başında Öğretmenler Kurulunda Planlarımızı Yaparak İse Başlıyoruz.
?TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projelerine Her Yıl Ortalama 10 projenin üzerinde Proje İle Katılıyoruz
Son 5 yıl da,
2019 Bölge İkincisi
2020 Bölge İkincisi.
2021 Bölge İkincisi , Bölge Üçüncüsü
2022 Türkiye Birincisi
2023 Bölge Birincisi
2024 Bölge Üçüncüsü
Ekip olarak,
bahane üretmeden, şikayetçi olmadan
hedefe koştuk.
"Hiçbir başarı tesadüf değildir"
Kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerime teşekkürler ediyorum.
Daha güzel başarılarda buluşmak dileğiyle.
Sözlerini noktaladı
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.