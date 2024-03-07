Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçında ilk 11’ler açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anderlecht Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak olan karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler şu şekilde;
Union Saint-Giloise: Moris - Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Puertas, Teklab, Amoura, Nilsson
Fenerbahçe: Livakovic - Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.