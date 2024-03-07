07 Mar 2024 - 22:01- Spor G:

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçında ilk 11’ler açıklandı

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında iki takımın sahaya çıkacağı 11’ler açıklandı.

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçında ilk 11’ler açıklandı mask

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anderlecht Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak olan karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler şu şekilde;

Union Saint-Giloise: Moris - Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Puertas, Teklab, Amoura, Nilsson

Fenerbahçe: Livakovic - Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi

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07 Mar 2024 - 22:01 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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