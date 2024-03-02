02 Mar 2024 - 22:53 - Gündem

ÖSYM'den 'mesaj' açıklaması

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için gönderilen mesajın, sınavlarda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığı için sehven gönderildiği açıklamasında bulunarak, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir" denildi.