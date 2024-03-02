Tarihi buluntular, inşaatı durdurdu

İstanbul’un turizm merkezlerinden Karaköy’deki katlı otopark için, yeniden inşa edileceği gerekçesiyle, yaklaşık 16 ay önce yıkım kararı alındı. 3 ay süren yıkım çalışmalarının ardından etrafı çevrilen inşaat alanında çalışmalar bir türlü başlatılamadı. Karaköy Meydan ve Yeraltı Otopark Projesi’nin 13 aydır atıl vaziyette olması çevre esnafını da isyan ettirdi. Proje nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını iddia eden esnaf, inşaatın bir an önce başlamasını talep etti.

ESNAF ARKADAŞLAR KEPENK KAPATIP GİTTİ

Karaköy’deki 45 yıllık restoranın işletmeciliğini yapan Metin Özkan, inşaat alanını çevreleyen tabelalar yüzünden sorun yaşadıklarını ifade ederek “Yaklaşık 17 ay oldu burası başladı. Otopark yıkımı 3 ay sürdü. Peşinden 14 ayda buraya bir çivi bile çakılmadı. Bizi, burada yalnız beni değil, buradaki 150 esnafı etkiledi. Esnaflardan dayanan dayandı, dayanamayan 15-20 arkadaşımız kepenk kapatıp gitti. Biz de şu anda ayakta zor duruyoruz. Burada 11 kişi çalışıyorduk şu anda biz burada 3 kişi çalışıyoruz. Bütün işlerimizi engelledi. Bizim ricamız, bizi mağdur etmemeleri. Artık bir an önce buranın bitmesi, 3 metrelik şuradaki bariyerlerin kalkması. Kalkmıyorsa bile bunları 5-10 metre geriye almaları, yani burayı bir aydınlatmalar. Artık bizi bir rahatlatmalarını istiyorum. Gerçekten de zor durumdayız. Turizm merkezi burası, Karaköy’ün göbeği, buraya birbirinden kaliteli turistler geliyor. Cruise gemileri geliyor ama burada biz esnaf olarak, yalnız ben değil bütün esnaflar olarak çok zor durumda kalıyoruz. Rica ediyorum artık bir el atılıp, bu işin buradan bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Çok sıkıntıdayız” dedi.

PROJE ALANINDA TARİHİ BULUNTULAR ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB, projenin, inşaat alanında tarihi buluntular çıkması nedeniyle ilerlemediğini iddia etti. Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Karaköy Otopark Projesi kapsamında, 49 yıllık 7 katlı otoparkın yıkımı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yürütülen, kontrollü muayene kazıları sırasında tarihi buluntulara rastlandı. Çalışmaları yürüten ekipler, İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Korum Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Kazılar ilgili kurulun kararı doğrultusunda İBB KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü) ve ilgili müze denetimindeki uzmanlarca genişletilerek yapılacak. Hazırlanacak rapor ve fotoğraflar Koruma Kurulu’na iletilecek” denildi.

KARAKÖY, 7000 METREKARENİN ÜZERİNDE BİR MEYDAN KAZANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 49 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti. Karaköy Otopark Projesi tamamlandığında Beyoğlu ve Karaköy’ün çehresi değişecek. Zemin altı otoparkın yansıra, bölge 7 bin metrekarelik meydan kazanmış olacak. Kaldırılan mevcut otoparkın, aynı araç kapasitesi korunarak, özel tasarım mekanizmalarla desteklene bir yeraltı otoparkı inşa edilecek. Kaldırılan yapı izdüşümünde oluşacak boş alan meydan olarak tasarlanacak. Meydan içerisinde; kültür-sanat etkinliklerinde kullanılacak çok amaçlı etkinlik mekanları, oturma grupları ve seyir alanları bulunacak.