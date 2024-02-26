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Akasya Durağı Dilek'i görenler tanıyamadı

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sessiz sedasız boşanan Sönmez'in son hali beğeni topladı.

Akasya Durağı Dilek'i görenler tanıyamadı mask

Akasya Durağı'nın unutulmaz karakterlerinden Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. 2018 yılında evlenen ve sessiz sedasız boşanan Sönmez, zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, yıllara meydan okuyor. Obayana'nın büyük aşkı Dilek, güzelliğiyle yine kendine hayran bırakmayı başardı.

Ünlü isim artık oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine ara vermiş durumda. Gözlerden uzak bir yaşam süren bu güzel isim, sosyal medyada hayatından kesitler paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Akasya Durağı'nın unutulmaz karakteri Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez'in son halini görenler, "Ne kadar güzelsin", "15 senedir aynı çekiciliğini koruyorsun", "Kadın yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarda bulundu.

Akasya Durağı Dilek'i görenler tanıyamadı
Akasya Durağı Dilek'i görenler tanıyamadı
Akasya Durağı Dilek'i görenler tanıyamadı

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26 Şub 2024 - 10:20 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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