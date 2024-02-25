Bugün günlerden Sabahattin Ali

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 tarihinde Bulgaristan'ın Eğridere kasabasında doğdu ve 2 Nisan 1948 tarihinde öldü. Sabahattin Ali Türk yazar, öğretmen, şairdir. Edebiyat dünyasında özellikle romanları ve hikayeleriyle tanınmaktadır. İlkokulu Konya İstiklal İlkokulu'nda, ortaokulu İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne devam etmiştir.

Sabahattin Ali'nin önemli eserlerinden bazıları şunlardır:

İçimizdeki Şeytan (1940): Roman, Sabahattin Ali'nin en önemli eserlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yazılan bu kitap, toplumsal eleştiriler içermektedir.



Kürk Mantolu Madonna (1943):Bu roman, Sabahattin Ali'nin en çok bilinen eserlerinden biridir. Aşk, tutku ve çatışma temalarını içerir.



Sırça Köşk (1947): Hikayelerden oluşan bu eser, Sabahattin Ali'nin kısa öykülerini bir araya getirir.



Değirmen (1944): Sabahattin Ali'nin öykü kitaplarından biridir. Değirmen, yazarın kısa hikayelerini içerir.



Esirler (1946): Bu eser de Sabahattin Ali'nin hikayelerini içeren bir kitaptır.

Kuyucaklı Yusuf(1931): Aşk, sadakat, toplumsal çatışma ve bireysel arayışın iç içe geçtiği etkileyici bir hikaye sunan Sabahattin Ali'nin unutulmaz bir eseridir

Mezarı olmayan yazar 73 yıl önce katledildi



Hakkında açılan davalar nedeniyle Bulgaristan'a kaçma girişimi sırasında kendisine rehberlik eden Ali Ertekin tarafından 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nde başına sopayla defalarca vurularak öldürüldü. Sabahattin Ali’nin cesedi bir dere yatağında bulundu. Katili Ali Ertekin tutuklandıktan sonra ceza indirimi aldı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı. Cesedi eşi ve annesinin teşhis etmesine izin verilmedi. Daha sonra muayene edilmesi için defnedildiği yerden çıkarıldı. Bir torba içinde elden ele dolaşırken kayboldu. Mezarı olmayan yazar 76 yıl önce katledildi.