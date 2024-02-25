Diyarbakır’da hayvanseverler toplandı

Diyarbakır, Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı’nda toplanan bir grup hayvansever, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir sitede 'Eros' isimli kedinin tekmelenerek vahşice öldürülmesine tepki gösterdi. ‘Eros İçin Adalet’ pankartı tutan hayvanseverler, suçlunun ceza alması ve tutuklanmasını istedi. Grup adına konuşan Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Bahattin Doğru, Türkiye’de hayvan haklarının sıklıkla ihlal edildiğini söyledi. Eros kediyi öldüren şüphelinin tutuklanması talebinde bulunan Doğru, “Hayvanların can güvenliği ve kamuoyunun vicdanın rahatlanması adına şüpheli bir an önce adalet önünde hesap vermeli. Tüm hayvanlar ve hayvanseverler adına canı gönülden istiyor ve destekliyoruz. Şiddete en ağır şekilde maruz kalan sahipli ve sahipsiz tüm canlılar için ses olmalıyız” dedi.

Grup, açıklamanın ardından sessizce dağıldı.