Olay, öğle saatlerinde Sarayönü Mahallesinde meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesinden dolayı husumet bulunan iki grup, Sarayönü Polis Merkezi önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada havaya tabanca ile ateş açılırken kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbelerine hedef olan Mehmet Ç. ile Mustafa Ç. yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Şanlıurfa'da, husumetli iki grup arasında polis merkezi önünde çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.