Daha önceden motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karışan S.E. (15) ve V.K. (15), 18 Şubat'ta İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde girdikleri bir evden para, laptop ve bazı eşyalar çaldı. Şüphelilerin, çaldıkları eşyaları sokakta incelediği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ev sahibinin şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 15 ayrı suç kaydından arandığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.
- Asayiş
Çaldıkları eşyaları, sokakta incelediler
Bursa'da 15 ayrı 'hırsızlık' suçundan aranan 15 yaşındaki 2 şüpheli, çaldıkları eşyaları sokakta inceleyince yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.