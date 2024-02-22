Çaldıkları eşyaları, sokakta incelediler

Daha önceden motosiklet ve evden hırsızlık olaylarına karışan S.E. (15) ve V.K. (15), 18 Şubat'ta İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde girdikleri bir evden para, laptop ve bazı eşyalar çaldı. Şüphelilerin, çaldıkları eşyaları sokakta incelediği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ev sahibinin şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 15 ayrı suç kaydından arandığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.