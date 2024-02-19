Yavaş Ankaralılar'a müjdeyi verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yenilenmeye alınmış BelPa Buz Pateni Tesisleri'nin açılış tarihini duyurdu.
Yavaş paylaştığı gönderide;
"2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan atıl bir halde devraldığımız BelPa Buz Pateni Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı yenileme ve güçlendirme çalışmalarında sona geldik. Başkentimizin simgelerinden biri olan ve Ankaralıların heyecanla beklediği, uluslararası standartlardaki tesisimizi 17 Mart 2024 Pazar günü yeniden hizmete açıyoruz. Tüm gençlerimizi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.