- Gündem

Yavaş Ankaralılar'a müjdeyi verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından müjdeyi verdi.

Yavaş Ankaralılar'a müjdeyi verdi
Yavaş Ankaralılar'a müjdeyi verdi
Video için play'e tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yenilenmeye alınmış BelPa Buz Pateni Tesisleri'nin açılış tarihini duyurdu.

Yavaş paylaştığı gönderide;

"2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan atıl bir halde devraldığımız BelPa Buz Pateni Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı yenileme ve güçlendirme çalışmalarında sona geldik. Başkentimizin simgelerinden biri olan ve Ankaralıların heyecanla beklediği, uluslararası standartlardaki tesisimizi 17 Mart 2024 Pazar günü yeniden hizmete açıyoruz. Tüm gençlerimizi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

# Mansur Yavaş, CHP, Belediye Başkanı, Yerel seçim, gsb, 2024, 31 mart seçimleri, turgut altınok, buz pateni, bir, büyükşehir, Ankara, Belediye, Spor, sosyal

19 Şub 2024 - 20:12 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL