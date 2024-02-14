TFF'den Eryaman Stadyumu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün Süper Lig maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini açıkladı. Aynı açıklamada, 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin ise iç saha müsabakalarını başka bir statta gerçekleştireceği belirtildi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 26'ncı haftasında 18 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın nerede oynanacağı konusunda yaşanan belirsizlik sona ererken, TFF, Ankaragücü'nün müsabakalarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği’nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi. Süper Lig’de yer aldığı için MKE Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor‘a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Ev sahibi Kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF, denetim ve yaptırımlarını artırarak devam edecek."