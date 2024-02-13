O kedi sana ne yaptı?

İnsanoğlunun hayvanlara zulmü bitmiyor, sokak hayvanlarına yapılan şiddet son bulmuyor. Bu kez hayvanseverleri ayağa kaldıran olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Oturduğu sitenin asansörüne giren kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi yaparak cezayı 1 yıl 3 aya düşürdü ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mahkeme kararıyla iyi hal indirimi alan İbrahim keloğlan için sosyal medya platformu X'den #ibrahimkeloğlantutuklansın ve #sokakhayvanlarısahipsizdeğil hashtagleri açıldı. Sosyal medyanın gündemine oturan karar, hayvansever kurum ve kuruluşları ayağa kaldırdı. X'den yapılan paylaşımlarda, "Neyin iyi hal indirimi" gibi sözlere yer verildi.

MORALİ BOZUKMUŞ!

Küçükçekmece'de bir sitede asansöre binen İbrahim Keloğlan, kediyi görüp tekmelemeye başladı. Altı dakika boyunca işkence ederek kediyi öldürdü. Kan donduran görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise şikayet edildi. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan hakkında dava açıldı. Keloğlan, savunmasında olay günü moralinin bozuk olduğunu, ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etti.