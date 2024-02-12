12 Şub 2024 - 22:07- Gündem G:

FOX TV adını değiştirdi: NOW oldu

FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni adı NOW olarak güncellendi.

FOX TV adını değiştirdi: NOW oldu mask

Şirketin açıklaması şu şekilde :

" FOX TV 12 Şubat’ta yeni ismi “NOW” ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan NOW, zengin içerik yelpazesini gözler önüne seren keyifli bir tanıtım yayınladı.


Sevilen içerikleri, bilinen yüzleri ve değişmeyen değerleriyle NOW, zengin içerik yelpazesini yeni ismi NOW ile izleyicisiyle buluşturmak için gün sayıyor. Ekrandaki tüm içeriklerin yer aldığı tanıtımda verilen mesajla, bu süreçte içerik ve yayın politikalarında hiçbir değişiklik olmayacağının, değişimin yalnızca kanalın ismiyle sınırlı olacağının altı çiziliyor.

YENİ İSİM - AYNI SAMİMİYET, AYNI HEYECAN!

2019 yılında The Walt Disney Company, NOW kanalının uluslararası yayınlarını da kapsayan geniş bir satın alma anlaşmasına imza atmıştı. Bunu takiben kanal için isim değişikliğinin yapılması gereken gün yaklaştı.

Dizi, film, program ve haberleriyle Türkiye’nin en çok izlenilen ve en çok sevilen kanallarından NOW, 12 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni ismi NOW ile aynı samimiyet ve aynı heyecanla izleyicisiyle buluşacak."

https://www.nowtv.com.tr/Simdi-Degisim-Zamani/ haber/3829/FOX-Simdi-NOW-Oluyor

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12 Şub 2024 - 22:07 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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