Nova Arsa İkinci Ofisini Açtı

İlk ofisini Ataşehir’de açan ve burada 60 kişiyi istihdam eden Nova Arsa, yeni ofisini Bakırköy’de açtığını duyurdu. Yeni ofislerinde başlangıç olarak 14 kişiyi istihdam edeceklerini aktaran Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kolcuoğlu, “Ofis ve istihdam sayılarımızı artırmaya devam ederek ekonomiye katkımızı da aynı oranda yükseltmek istiyoruz” dedi.

Nova Arsa, İstanbul’daki ikinci ofisini Avrupa Yakası’nda açtı. Ataşehir’in ardından Bakırköy’de açılan ofiste de haftanın 7 günü hizmet vereceklerini belirten İbrahim Kolcuoğlu, “Müşterilerimize randevulu olarak hizmet vermekteyiz. Çağrı merkezi ekibimizden projelerimiz hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimiz, yüz yüze ya da online randevu oluşturabilirler. Müşterilerimiz kendilerine uygun tarih ve saatte ofisimize gelerek bilgi alabilecek ya da satış temsilcilerimiz tarafından yapılacak sunumlar ile online olarak görüşme gerçekleştirebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Ofisi ziyaret etmek isteyen müşterilerin randevu saatinde hostesler tarafından karşılanacağını belirten Kolcuoğlu, satış temsilcileri tarafından ilgili projelerin detaylı bilgilerinin, dijital sunumlar eşliğinde müşterilere aktarılacağını bildirdi.

“İSTİHDAM SAYIMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Yeni ofislerinde başlangıç olarak 14 kişiye istihdam sağlayacaklarını da ifade eden Kolcuoğlu, Ataşehir ve Bakırköy’de bulunan iki ofislerinde 74 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Kolcuoğlu, “74 kişilik istihdam sayımızı her geçen gün artırarak Türk ekonomisine de katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

“MÜŞTERİLERİMİZE UYGUN ÖDEME PLANLARI SAĞLIYORUZ”

‘Projeli Arsa’ olarak bilinen sosyal arsalarla yatırımcılara modern yatırım fırsatı sunduklarını söyleyen Kolcuoğlu, açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Kocaeli, İznik, Düzce, Çanakkale ve Ayvalık’ta yaptığımız projelerin ardından müşterilerimizden yoğun talep geldi. Yeni projeler için 3 bölge üzerinde yoğunlaştık. Bu bölgeler Batı Karadeniz, Trakya ve Ege bölgesidir. 3 bölgedeki proje çalışmalarını da en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz’’