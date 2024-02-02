Yargı'nın oyuncu kadrosunda yeni isimler

Her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, Kanal D'nin uluslararası ödüllü dizisi Yargı, hız kesmeden devam ediyor. Ay Yapım imzalı dizinin kadrosuna dört yeni oyuncu dahil oldu. Alican Yücesoy, Naşit Özcan, Sermet Yeşil ve Ayşegül Cengiz Yargı'nın 4 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan 81'inci bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Alican Yücesoy polis memuru Fırat, Naşit Özcan Başsavcı Ertuğrul, Ayşegül Cengiz Başsavcı özel kalemi Asiye, Sermet Yeşil ise Metin Amir'in şehit olmasından sonra yerine gelen Kubilay Amir karakterine hayat verecek.

YARGI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM

Yargı'nın pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünden ilk tanıtım seyirci ile buluştu. Tanıtımda kadroya dahil olan oyunculardan Alican Yücesoy da Fırat karakteri ile ilk kez seyirci karşısına çıktı. Ceylin ve Fırat'ın eskiden tanıştıklarının ekrana geldiği tanıtım ikilinin hikayesine dair merak uyandırdı. Ilgaz'ın bu olay karşısında ne tepki vereceği ise yeni bölümde cevap bulacak.

Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D ekrana gelecek.