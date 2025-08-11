Bakanlık açıklamasında, Güney Kore'nin kayıplarla ilgilenen kuruluşu ve ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA (Defense POW/MIA Accounting Agency) dairesi arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, iki ülkenin Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin kalıntılarının aranması ve geri gönderilmesi için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Bu anlaşma, savaşın ardından kaybolan askerlerin ailelerine ve uluslara bir anlamda kapanış sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki ülkenin yetkilileri, savaşın izlerinin silinmemesi adına kayıpların tespit edilerek, mümkün olan en kısa sürede geri getirilmesi adına ortaklaşa çaba göstereceklerini belirtti.

Ayrıca, DPAA'in muhafaza ettiği 4 Türk askerine ait kalıntıların, Kasım ayında Güney Kore'ye gönderileceği ve Busan kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. Bu önemli adım, Türk askerlerinin de savaş sırasında kaybolan ve kalıntıları sonradan bulunan askerlerine gösterilen saygı ve takdiri simgeliyor.

Güney Kore ve ABD arasındaki bu yeni işbirliği anlaşması, Kore Savaşı'na dair acı hatıraların hafızalarda taze kalmaya devam ettiği bir dönemde, kayıpların geri getirilmesi yönünde uluslararası bir örnek teşkil edecek.