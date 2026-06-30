Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen cinayet soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanarak tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş, göçmenlik mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, savunma avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

Gülistan Doku dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma, HSK'nin 2024 yılı kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını yeniden inceledi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosya, cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, ABD'de bulunduğu belirlenen firari şüpheli Umut Altaş da hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Çok sayıda tutuklama kararı verildi

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku'ya son temas ettiği belirlenen dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un anne ve babası Cemile ile Engin Yücer, Umut Altaş'ın anne ve babası Nurşen Arıkan ile Celal Altaş, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu ise "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan cezaevine gönderildi.

Ferhat Güven de Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle "yağma" suçundan tutuklandı.

Öte yandan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlamasıyla tutuklanırken, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de delilleri gizleme, bilişim sistemindeki verileri yok etme ve resmi belgeleri gizleme suçlamalarıyla tutuklandı.

Gülistan Doku'nun bulunması için aramalar sürüyor

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması amacıyla JAK ve JASAT ekipleri, yer altı görüntüleme cihazlarıyla belirlenen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Umut Altaş 21 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak

ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş, göçmenlik mahkemesindeki duruşmaya cezaevinden çevrim içi olarak turuncu mahkum kıyafetiyle katıldı.

Davaya bakan Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının dosyaya yeni dahil olduğunu ve savunma hazırlığı için ek süre talep ettiğini belirterek duruşmayı 21 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

Mahkeme ayrıca, Altaş'ın sığınma başvurusuna ilişkin değiştirilmiş başvuru veya diğer hukuki koruma taleplerinin en geç 17 Temmuz 2026 tarihine kadar sunulması gerektiğine hükmetti.

Sığınma başvurusunun reddedilmesi halinde ise Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın iade sürecinin başlayabileceği değerlendiriliyor.