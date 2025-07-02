Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Örencik Mahallesi yakınlarında yer alan Göbeklitepe, ilk olarak 1963 yılında yüzey araştırmalarıyla fark edildi. Ancak en somut bulgular, 1986’da bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 1995’te başlayan kazılar sonucunda, Neolitik Dönem’e ait 3 ila 6 metre boyunda, 40-60 ton ağırlığında T biçimli dikili taşlar gün yüzüne çıkarıldı.

Ortaya çıkarılan yapılarla birlikte Göbeklitepe; 2011’de UNESCO Geçici Listesi’ne, 2018’de ise Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Bu gelişme, bölgenin dünya çapındaki tanınırlığını hızla artırdı.

2019 Göbeklitepe Yılı İlan Edildi, Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Göbeklitepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesiyle birlikte büyük bir ziyaretçi akınına ev sahipliği yaptı. O yıldan itibaren sırasıyla:

2019: 412.378 kişi

2020: 197.912 kişi

2021: 567.453 kişi

2022: 837.811 kişi

2023: 512.164 kişi

2024: 731.794 kişi

2025 (ilk 6 ay): 385.511 kişi

olmak üzere toplamda 3.645.023 kişi Göbeklitepe'yi gezdi.

Kovid-19 salgını ve 2023'teki deprem ve sel felaketleri ziyaretçi sayısında zaman zaman düşüş yaşatsa da, Göbeklitepe ilgi odağı olmaya devam etti.

Roma’daki Sergi 6 Milyon Kişiye Ulaştı: Uluslararası İlgi Artıyor

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe’nin sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ilgi gördüğünü vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Roma’daki Kolezyum’da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini 6 ayda 6 milyon kişi gezdi. Aslan, bu tanıtımın kısa sürede etkisini gösterdiğini ve Avrupa’dan pek çok turistin Göbeklitepe'yi ziyaret etmeye başladığını aktardı.

Ziyaretçiler arasında yer alan Avustralya’dan gelen Ahmet Yazdağ ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Avustralya’da bir hastanede çalışıyorum. Orada bile doktorlar Göbeklitepe’yi gelip görmek istiyor. Şanlıurfa gerçekten gelip görülmesi gereken bir yer."