Verilere göre, Eylül 2025’te gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,7 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte, Ocak-Eylül 2025 dönemindeki toplam artış oranı yüzde 34,2 oldu. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 61,5 olarak hesaplandı.

Gıda Fiyatlarında Aylık Artış Detayları

Eylül ayında gıda harcamalarının alt gruplarında şu oranlarda fiyat artışı kaydedildi:

Ekmek, pirinç, un, bulgur: %1,8

Et ve balık: %0,6

Süt, süt ürünleri ve yumurta: %5,9

Tereyağı dışındaki sıvı yağlar: %6,4

Meyve: %12

Sebze: %12

Bakliyat: %6,3

Diğer işlenmiş gıdalar (çay, salça, zeytin, bal vb.): %12,7

Araştırmaya göre, gıda fiyatları Haziran 2020’den bu yana aralıksız olarak artış göstermekte olup, bu artış Eylül 2025 itibarıyla 64 aya ulaşmıştır.

2025 Yılı İlk Dokuz Ay Verileri (Ocak–Eylül)

Yılın ilk dokuz ayındaki kümülatif fiyat artış oranları ürün gruplarına göre şu şekilde açıklandı:

Ekmek, un, pirinç, bulgur, makarna: %13,1

Beyaz ve kırmızı et: %50,3

Süt ve süt ürünleri, yumurta: %30,4

Yağlar: %20,7

Meyve: %70,8

Sebze: %23,4

Bakliyat: %14,4

Diğer işlenmiş gıdalar: %24,7

Yıllık Gıda Fiyatlarındaki Artış (Eylül 2024 – Eylül 2025)

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranları da şu şekilde belirlendi:

Ekmek, un, bulgur, makarna: %30,8

Et ve balık: %65,9

Süt, süt ürünleri ve yumurta: %37,4

Yağlar: %34

Meyve: %189,2

Sebze: %92,3

Bakliyat: %23,3

Diğer işlenmiş gıdalar: %37,9

Birleşik Kamu-İş’in hesaplamalarına göre, gıda fiyatlarındaki yıllık artış Temmuz 2025’te %52,3, Ağustos 2025’te %54,5 seviyesindeyken, Eylül 2025 itibarıyla %61,5’e yükselmiştir.

Son 12 Aylık Ortalama Artış: %57,4

Son 12 ayın ortalama gıda fiyatları, bir önceki 12 aylık ortalama fiyatlara göre %57,4 oranında artış göstermiştir. Alt kalemlere göre yıllık ortalama artışlar şu şekilde olmuştur:

Ekmek, un, bulgur, makarna: %39

Et ve balık: %43,3

Süt ve süt ürünleri, yumurta: %32,3

Yağlar: %35,4 "Tüketici güven endeksi yüzde 0,4 azaldı" İçeriği Görüntüle

Meyve: %167,3

Sebze: %129

Bakliyat: %22

Diğer işlenmiş gıdalar: %34,6

Eylül 2021 – Eylül 2025 Arası Gıda Fiyatlarındaki Değişim

KAMU-AR’ın hesaplamasına göre, Eylül 2021’de 100 TL’ye alınabilen bir gıda sepeti için ödenen tutar Eylül 2025’te 1.494 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde kamu çalışanlarının ortalama maaş artışı ise %1.034 olarak hesaplandı.

BİRLEŞİK KAMU İŞ “HALKIN ENFLASYONU” ARAŞTIRMASI EYLÜL 2025https://t.co/kLw5tnOyuz pic.twitter.com/Dem2anxR3Z — Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu (@kamuiskonf) September 23, 2025