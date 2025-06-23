Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), Samsun’da şubeleşme çalışmalarına başladı. GGYD’nin, bu kapsamda Samsun’da genç iş insanlarını bir araya getirdiği etkinlikte, iş dünyasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, GGYD’nin, Samsun’da şube açmasının hem bölgede hem de ülke çapında iş dünyası açısından önemli etkileri olacağının altını çizdi.

Derneğin Türkiye’nin her ilinde var olma hedefiyle altıncı şubesi olan Samsun’da, 100 kadar Samsunlu iş insanı ve derneğin genel merkez yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplantılar düzenlendi. Samsun Yelken Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte gelecek dönem hayata geçirilmesi planlanan projelerden ve hedeflerden bahsedildi.

GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, etkinlikteki konuşmasında, GGYD’nin Samsun’da şubesinin açılmasının derneğin bölgesel gücünü ve etki alanını daha da genişleteceğini söyledi. Allıoğlu, “Karadeniz’in gözde şehirlerinden Samsun’un, bu oluşumun bir parçası olmasıyla yalnızca o bölgede değil, tüm Türkiye genelinde iş dünyasının dayanışmasının pekişeceğini umuyoruz. İzmir’den Samsun’a, Çorum’dan Konya’ya, Eskişehir’den Bursa’ya kadar farklı şehirlerde üyelerimiz arasında kurulacak köprülerle dostluk bağları kuvvetlenecek; iş birlikleri, ortak projeler ve yeni ticari fırsatlar sayesinde ekonomik ilişkiler de ivme kazanacak” dedi.

GGYD’nin bir sivil toplum kuruluşu olarak önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Allıoğlu, “Farklı şehirlerden gelen üyelerimizin bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmaları, ortak akıl oluşturup güç birliği yapmaları sayesinde GGYD, bir sivil toplum kuruluşu olmaktan öte, aynı zamanda girişimciliği de destekleyen etkili ve aktif bir ağ. Her yeni şube, bu yapının bir parçası olarak sadece bulunduğu şehirde değil, çevresindeki tüm bölgelerde girişimcilik ekosistemine katkı sunacak ve ulusal düzeyde örnek alınan bir dayanışma modeli oluşturacak” diye konuştu.

Samsun Şube Başkanı Serkan Acar ise katılımcılara ve şehir dışından gelen GGYD üyelerine teşekkürlerini ileterek, yeni oluşumun kuvvetli başlayacağına inandığı söyledi. Acar, daha önceki STK tecrübelerini aktararak başarıya imza atacağını vurguladı. Toplantıya çok sayıda STK başkanı da katılım sağladı.