Marmaris'ten Yalova’ya giden Antigua Barbuda Bayraklı 120 metre boyundaki 'Industrial Challenger' adlı yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'nın girişindeyken makine dairesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Gemi personeli meydana gelen yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkörler bölgeye gönderildi. Römorkörler tarafından yedeklenen geminin Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletileceği aktarıldı. Yük taşıyan gemiden denize kirlilik bırakılmadığı belirlendi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-