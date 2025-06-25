Dini nikah töreninde gelin ile damadın mehir konusundaki diyalogu sosyal medyada gündem oldu. Mehri sormak için gelen “Mehir olarak ne talep edersin?” sorusuna gelin, tebessüm ederek “Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?” diye yanıt verdi. Bu beklenmedik cevap karşısında damat ve davetliler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ardından kahkahalar eşliğinde “Olur” cevabını alan gelin, “Ben ondan istiyorum” dedi. Damat ise “Model belirtmedi, bu yüzden sorun yok” diyerek esprili bir yanıt verdi.

MEHİRDE NE İSTENMELİ, BİR KURALI VAR MI?

İslam dininde mehir, gelinin hakkı olarak belirlenen ve evlilik sırasında erkeğin kadına verdiği maddi veya maddi değeri olan bir nimettir. Mehir belirlenirken, gelinin ekonomik durumu, ailelerin sosyal şartları ve karşılıklı rıza dikkate alınmalıdır. Uygun mehir, ne çok ağır yük getiren ne de önemsiz sayılan, adil ve helal bir tutar olmalıdır. Manevi açıdan mehir, evlilikte sorumluluk ve bağlılığın sembolü olarak büyük önem taşır. Bu yüzden mehirin miktarından ziyade, helal yollardan ve sevgiyle verilmesi esastır. Evlilikte mehir belirlerken, tarafların karşılıklı anlayış ve saygısı, sağlıklı bir yuva için temel unsurlardandır.