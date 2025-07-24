EBRU APALAK

Tüm Emeklilerin Sendikası Ankara Şubeleri, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Ankara’da Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Çankaya Hizmet Merkezi'nin önünde basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklamayı Mamak Şube Başkanı ve Ankara Dönem Sözcüsü Aytekin Çelikcan okudu. Çelikcan, emeklilerin yıllardır enflasyon karşısında ezildiğini ve 2025 yılında da açlığa mahkûm edildiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinin iktidar baskısıyla düşük gösterildiğini savunan Çelikcan, Türkiye'nin ekonomik büyümesinden emeklilere “zırnık koklatılmadığını” ifade etti.

Emeklilerin büyük bir kısmının derin yoksulluk içinde olduğunu vurgulayarak, birçok emeklinin kayıtlı ya da kayıtsız çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi. Çalışmak istemediklerini, insanca yaşamak istediklerini söyleyen emekliler, yaşlarına uygun iş talepleriyle İŞKUR’a başvurdu.

"SERMAYENİN SALDIRILARINA PRİM VERMEYECEĞİZ"

Öte yandan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu’nun emekli maaşlarına bloke konulabileceğine dair kararını eleştiren Çelikcan, bu kararın yaşam hakkıyla ilgisinin olmadığını ve TBMM’nin acilen yasal düzenleme yapması gerektiğini belirtti. Çelikcan, mücadele konusundaki kararlılıklarını ise şöyle vurguladı:

“Bizi yok sayanları biz de gözden çıkaracağız. Kendi gücümüz ve mücadelemizle sermayenin saldırılarına prim vermeyeceğiz. Önünde sonunda biz kazanacağız."