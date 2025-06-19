İsrail - İran arasında gerilim devam ederken, İran tarafından yapılan saldırılar sonrası açıklama yapan, İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar “Yeryüzünün en aşağılık insanları hastane yataklarında yatan sivillere füze atabilir” ifadelerini kullandı. Bu sözler, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır süren askeri operasyonları ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili tartışmaların ortasında geldi.

Zohar’ın bu açıklamasına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, kullanıcılar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını hatırlatarak çifte standart uygulandığını savundu. Birçok kullanıcı, İsrail’in Gazze’de hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını hedef aldığına dair çok sayıda görsel ve haber paylaşarak Zohar’ın sözlerini eleştirdi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Gazze'deki insani durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini ve sivil kayıpların dramatik boyutlara ulaştığını raporlarken; Birleşmiş Milletler de sivillere yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguluyor.