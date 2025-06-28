ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gazze Şeridi’nde süren çatışmaların yakın zamanda durabileceğine işaret etti. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, İsrail’in askeri operasyonlarını sürdürdüğü bölgede, gelecek hafta içerisinde ateşkes sağlanmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Trump, Gazze’de yaşananların dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını vurgularken, bu konunun kendisine sıkça sorulduğunu dile getirdi. Ateşkes süreciyle ilgili bazı temaslar gerçekleştirdiğini belirten Trump, taraflar arasında diyaloğun sürdüğünü ifade etti.

Ortadoğu'da kalıcı barış arayışının son günlerde yeniden gündeme geldiği bir dönemde yapılan bu açıklama, uluslararası diplomasi çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.