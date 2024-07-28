Gaziantep Dülükbaba Ormanı'nda meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 DÖNÜM ALAN YANDI

Gaziantep Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre, 20 dönümlük alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediye ekipleri müdahale etmektedir. Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay’dan acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir’’ denildi.